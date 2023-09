CINECO: IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 5 novembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Dans le cadre du festival jeune public, le film d’animation « Ivan Tsarevitch et la princesse Changeante » sera diffusé à la salle polyvalente.

Synopsis :

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui….

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



As part of the festival for young audiences, the animated film « Ivan Tsarevitch and the Changing Princess » will be shown at the Salle Polyvalente.

Synopsis:

Every evening, a girl, a boy and an old projectionist meet up in a cinema that…

En el marco del festival para el público joven, se proyectará en la Sala polivalente la película de animación « Ivan Tsarevitch et la princesse Changeante ».

Sinopsis:

Todas las noches, una chica, un chico y un viejo proyeccionista se reúnen en un cine…

Im Rahmen des Festivals für junges Publikum wird der Animationsfilm « Iwan Zarewitsch und die Wechselbalgprinzessin » in der Mehrzweckhalle gezeigt.

Synopsis:

Jeden Abend treffen sich ein Mädchen, ein Junge und ein alter Filmvorführer in einem Kino, das…

