UN GOÛTER D’HALLOWEEN Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 31 octobre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

L’association des parents d’élèves organise un goûter d’Halloween ! Venez nombreux pour fêter Halloween en famille et faites vous maquiller dans un atelier de maquillage ! Le goûter est suivi d’une déambulation et d’un porte-à-porte des enfants dégui….

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



The parents’ association is organizing a Halloween party! Come along to celebrate Halloween with your family, and get your face painted in a make-up workshop! The party will be followed by a stroll and door-to-door trick-or-treating…

La asociación de padres organiza una fiesta de Halloween Ven a celebrar Halloween en familia y a que te pinten la cara en un taller de maquillaje Después de la fiesta, los niños darán un paseo y pedirán caramelos puerta por puerta,…

Die Elternvereinigung organisiert einen Halloween-Snack! Kommen Sie zahlreich, um mit Ihrer Familie Halloween zu feiern und lassen Sie sich in einem Schminkatelier schminken! Nach dem Imbiss folgt ein Umzug und ein Tür-zu-Tür-Geschäft der verkleideten Kinder…

Mise à jour le 2023-10-13 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère