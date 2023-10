MARCHE RANDO : LA PIERRE DE LA VIELLE MORTE Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 20 octobre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Vous pensez avoir tout vu de la Vallée Française ?

Ce vendredi, la boucle de la marche rando ira jusqu’à la pierre la Vieille Morte!

Départ en covoiturage du pont de Peyrasse.

Distance: 12km

Durée: Environ 4h

Dénivelé: 400m

Gratuit + Adhésion Foyer….

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Think you’ve seen it all in the French Valley?

This Friday, the hike loop will go as far as the Vieille Morte stone!

Departure by carpool from Peyrasse bridge.

Distance: 12km

Duration: approx. 4h

Difference in altitude: 400m

Free + Foyer membership…

¿Cree que ya lo ha visto todo en el Valle Francés?

Este viernes, la excursión en bucle llegará hasta la piedra de la Vieille Morte

Salida en coche compartido desde el puente de Peyrasse.

Distancia: 12 km

Duración: 4 horas aproximadamente

Desnivel: 400 m

Gratuito + abono Foyer

Sie denken, Sie haben schon alles vom Französischen Tal gesehen?

An diesem Freitag geht die Wanderschleife bis zum Stein Vieille Morte!

Abfahrt in Fahrgemeinschaften von der Brücke von Peyrasse.

Entfernung: 12 km

Dauer: ca. 4 Stunden

Höhenunterschied: 400m

Kostenlos + Mitgliedschaft Foyer…

Mise à jour le 2023-10-03 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère