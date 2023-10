MARCHE RANDO : EN PASSANT PAR LE BERNADOU Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 6 octobre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Vous pensez avoir tout vu de la Vallée Française ?

Ce vendredi, la boucle de la marche rando explorera la Vallée de Thonas: du pont vers Galdy, le Bernadou, montée vers la Segalliere et un retour par la crête pour un point de vue imprenable!

Départ ….

2023-10-06

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Think you’ve seen it all in the French Valley?

This Friday, the hike loop will explore the Thonas Valley: from the bridge to Galdy, the Bernadou, up to Segalliere and back over the ridge for a breathtaking view!

Departure …

¿Cree que ya lo ha visto todo en el Valle Francés?

Este viernes, la excursión en bucle explorará el valle del Thonas: desde el puente hasta Galdy, le Bernadou, hasta la Segalliere y de vuelta a la cresta para disfrutar de unas vistas impresionantes

Salida …

Sie denken, Sie haben schon alles vom französischen Tal gesehen?

Diesen Freitag erkundet die Wanderschleife das Thonas-Tal: von der Brücke nach Galdy, Bernadou, Aufstieg nach Segalliere und zurück über den Kamm für einen atemberaubenden Ausblick!

Abfahrt …

