ATELIER-BAL DE DANSES TRAD Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 13 septembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Venez assister aux ateliers-bals de danses trad pour découvrir et redécouvrir quelques danses médiévales (branles et rondes) et les danses les plus pratiquées en bal trad. Tout simplement pour le plaisir de danser !

Ouvert à tous débutants ou con….

2023-09-13 fin : 2023-09-13 22:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Come along to our trad dance workshop-balls to discover and rediscover a few medieval dances (branles and rondes) and the dances most commonly performed at trad balls. Simply for the pleasure of dancing!

Open to beginners and advanced…

Ven a nuestros talleres de danzas tradicionales y descubre o redescubre algunas danzas medievales (branles y rondes) y las danzas más habituales en los bailes tradicionales. Todo por el puro placer de bailar

Abierto tanto a principiantes como a bailarines experimentados.

Besuchen Sie die Workshops-Bälle für Trad-Tänze, um einige mittelalterliche Tänze (Branles und Rondes) und die auf Trad-Bällen am häufigsten praktizierten Tänze zu entdecken oder wiederzuentdecken. Ganz einfach aus Freude am Tanzen!

Offen für alle Anfänger oder Fortgeschrittene…

