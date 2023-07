CINECO : MARINETTE Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 20 août 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Cinéco diffuse « Marinette » de Virginie Verrier à 21h à la salle polyvalente.

Drame – Durée : 01h36

Origine : France (VF)

Synopsis:

Née en 1975, Marinette Pichon est l’une des plus grandes stars mondiales de la discipline. Détectée à l’âge de 5 ans,….

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Cineco screens Virginie Verrier’s « Marinette » at 9pm in the Salle Polyvalente.

Drama – Running time: 01:36

Origin : France (VF)

Synopsis:

Born in 1975, Marinette Pichon is one of the world’s greatest stars of the sport. Discovered at the age of 5,…

Cinéco proyecta « Marinette » de Virginie Verrier a las 21h00 en la Sala polivalente.

Drama – Duración: 01h36

Origen : Francia (VF)

Sinopsis:

Nacida en 1975, Marinette Pichon es una de las grandes estrellas mundiales. Descubierta a los 5 años,…

Cineco zeigt « Marinette » von Virginie Verrier um 21 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Drama – Dauer: 01h36

Herkunft: Frankreich (VF)

Synopsis:

Die 1975 geborene Marinette Pichon ist einer der größten Weltstars in diesem Sport. Sie wurde im Alter von fünf Jahren entdeckt und…

