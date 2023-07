CINECO : ÉLÉMENTAIRE Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 6 août 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Cinéco diffuse « Elémentaire » de Peter Sohn à 21h à la salle polyvalente.

Drame – Durée : 01h43

Origine : Etats-Unis (VO)

Synopsis:

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que r….

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Cineco screens Peter Sohn’s « Elémentaire » at 9pm in the Salle Polyvalente.

Drama – Running time: 01:43

Origin : United States (VO)

Synopsis:

In Element City, fire, water, earth and air live in perfect harmony. This is where r…

Cinéco proyecta « Elémentaire » de Peter Sohn a las 21h00 en la Sala polivalente.

Drama – Duración: 01h43

Origen : Estados Unidos (VO)

Sinopsis:

En Element City, el fuego, el agua, la tierra y el aire viven en perfecta armonía. Es aquí donde r…

Cineco zeigt « Elémentaire » von Peter Sohn um 21 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Drama – Dauer: 01h43

Herkunft: Vereinigte Staaten (OV)

Synopsis:

In der Stadt Element City leben Feuer, Wasser, Erde und Luft in perfekter Harmonie. Hier findet die…

