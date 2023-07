CINECO : LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 16 juillet 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Cinéco diffuse « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » de Martin Bourboulon à 21h à la salle polyvalente.

Histoire, Aventure – Durée : 02h01

Origine : France (VO)

Synopsis:

Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par….

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Cinéco screens Martin Bourboulon’s « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » at 9pm in the Salle Polyvalente.

History, Adventure – Running time: 02h01

Origin : France (VO)

Synopsis:

In a kingdom divided by religious wars and threatened with invasion by…

Cinéco proyecta « Los tres mosqueteros: D’Artagnan » de Martin Bourboulon a las 21h00 en la Sala Polivalente.

Historia, Aventura – Duración: 02h01

Origen : Francia (VO)

Sinopsis:

En un reino dividido por las Guerras de Religión y amenazado de invasión por…

Cineco zeigt « Die drei Musketiere: D’Artagnan » von Martin Bourboulon um 21 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Geschichte, Abenteuer – Dauer: 02:01 Std

Herkunft: Frankreich (OV)

Synopsis:

In einem Königreich, das durch die Religionskriege gespalten ist und von einer Invasion durch…

