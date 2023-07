LES HEBDOS DE L’ÉTÉ – SHAKEN SODA Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 15 juillet 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

1ère partie – 20h00 : L’Archipel de la rougeotte, spectacle de poésie participative

21h00 : Désinvolte, saturé, secoué… so british ! Shaken Soda est né à Toulouse au retour d’Angleterre de Pierre (chant lead/basse), à ses côtés deux musiciens pas in….

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



part 1 – 8:00 pm: L’Archipel de la rougeotte, participatory poetry show

9:00 pm: Offbeat, saturated, shaken? so british! Shaken Soda was born in Toulouse on Pierre?s return from England (lead vocals/bass), with two musicians in tow…

1ª parte – 20.00 h: L’Archipel de la rougeotte, espectáculo de poesía participativa

21.00 h: Casual, saturado, shaken up… ¡tan británico! Shaken Soda nació en Toulouse a la vuelta de Pierre de Inglaterra (voz principal/bajo), con dos músicos a su lado…

1. Teil – 20.00 Uhr: L’Archipel de la rougeotte, partizipative Poesie-Show

21.00 Uhr: Unbeschwert, gesättigt, geschüttelt? so british! Shaken Soda wurde in Toulouse geboren, als Pierre (Leadgesang/Bass) aus England zurückkehrte. An seiner Seite zwei Musiker, die nicht in…

Mise à jour le 2023-06-23 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère