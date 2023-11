Journée Téléthon Salle polyvalente Saint-Étienne-Lardeyrol, 9 décembre 2023, Saint-Étienne-Lardeyrol.

Saint-Étienne-Lardeyrol,Haute-Loire

Le comité des fêtes vous invite à sa journée au profit du Téléthon..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 00:00:00. .

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des fêtes invites you to its Telethon fundraising day.

El Comité des Fêtes le invita a su jornada a beneficio del Teletón.

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem Tag zugunsten des Telethon ein.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay