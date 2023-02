Fest Noz Bal Folk à Saint Dolay Salle Polyvalente, Saint-Dolay (56), 4 mars 2023, .

Fest Noz Bal Folk à Saint Dolay Samedi 4 mars, 20h00 Salle Polyvalente, Saint-Dolay (56)

10€ conseillé

avec La Réveilleuse et ROZE / LEBRETON

Salle Polyvalente, Saint-Dolay (56) 1, Place de l'Église Salle Polyvalente, 56130 Saint-Dolay, France

Dans un beau lieu intimiste (jauge à 65 personnes) et avec parquet, venez danser à Saint-Dolay! Au programme: pour ceux qui connaissent : les musiciens ont choisi de se partager la scène pour nous offrir comme d’hab leur talent, leur sympathie et leur plaisir de jouer de façon enjouée du folk trad et du breton…. le duo breton: ROZE / LEBRETON (accordéon / guitare, banjo)la musique joyeuse, et toujours généreuse de ces 2 complices. Le duo Folk: LA REVEILLEUSE (chant/guitare). Camille Lachenal à la plume et Simon McDonnell aux arrangements folk vous invitent à découvrir un répertoire de chansons originales inspirées de la musique traditionnelle à danser Les portes s’ouvrent à partir de 19h15 et le bal démarre à 20h30. Le prix est libre et conscient. la rémunération des musiciens se fait au chapeau mais il est primordial que chacun de vous apporte son écot que nous conseillons à 10 €. La réservation obligatoire (étant donnée la jauge) en écrivant à lesfolnoz@gmail.com pour avoir les détails de la soirée Auberge espagnole: chacun amène son manger et son boire à partager, pas de bar sur place, et musiciens prêts à boeufer bienvenus!

source : événement Fest Noz Bal Folk à Saint Dolay publié sur AgendaTrad



