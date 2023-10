Repas Paëlla Salle polyvalente Saint-Cernin-de-Larche, 4 novembre 2023, Saint-Cernin-de-Larche.

Saint-Cernin-de-Larche,Corrèze

Repas paëlla et soirée animée le 4 novembre.

20 € par personne

Réservation au 06 79 90 87 28.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle polyvalente

Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Paella dinner and entertainment on November 4.

20 ? per person

Book on 06 79 90 87 28

Cena de paella y animación el 4 de noviembre.

20€ por persona

Reserva en el 06 79 90 87 28

Paella-Essen und Unterhaltungsabend am 4. November.

20 ? pro Person

Reservierung unter 06 79 90 87 28

Mise à jour le 2023-10-19 par Brive Tourisme