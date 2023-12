Marché de Noël Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire Marché de Noël Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire, 12 décembre 2023, Saint-benoit-sur-loire. Marché de Noël Mardi 12 décembre, 15h00 Salle polyvalente Au programme : Chocolats, Cafés et Thés

Sorbets, Miels et dérivés

Pintades

Autre gourmandises salées et sucrées

Artisanat d’ici et d’ailleurs (céramiques, cosmétiques au lait d’ânesse, créations tissus, bois, bougies, etc…) Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T15:00:00+01:00 – 2023-12-12T19:00:00+01:00

2023-12-12T15:00:00+01:00 – 2023-12-12T19:00:00+01:00 FMACEN045V50BEYI AMAPP 4 SAISONS Détails Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Ville Saint-benoit-sur-loire Lieu Ville Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire latitude longitude 47.810286;2.307372

Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-sur-loire/