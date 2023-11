Marché de Noël Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire Marché de Noël Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire, 9 décembre 2023, Saint-benoit-sur-loire. Marché de Noël 9 et 10 décembre Salle polyvalente L’amicale bonnychonne organise le marché de Noël de Bonny-sur-Loire, salle polyvalente, les 9 et 10 décembre avec la participation de nombreux exposants. Sur place vous pourrez vous restaurer, déguster un vin chaud ou participer à la tombola. Le Père Noël sera présent ! … Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Saint-benoit-sur-loire

Lieu Salle polyvalente
Adresse Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire
Ville Saint-benoit-sur-loire

