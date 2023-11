Vide ta chambre Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire Vide ta chambre Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire, 3 décembre 2023, Saint-benoit-sur-loire. Vide ta chambre Dimanche 3 décembre, 08h00 Salle polyvalente Le comité des fêtes organise un vide ta chambre !

Jouets, puériculture, vêtements.

Buvette et restauration sur place. Sur réservation Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 95 25 82 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

