Cet évènement est passé Exposition « La Forêt de Montargis » Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire Exposition « La Forêt de Montargis » Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire, 4 novembre 2023, Saint-benoit-sur-loire. Exposition « La Forêt de Montargis » 4 – 12 novembre Salle polyvalente La Forêt de Montargis par Histoire de Griselles et Histoire du Gâtinais.

Avec la participation du choeur LA-DO-RÉ. Spectacle tous les jours à 16h Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « histoiredegrilles@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T13:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Saint-benoit-sur-loire
Autres
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire
Ville
Saint-benoit-sur-loire

