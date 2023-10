Conférence : Le chocolat dans tous ses états Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire, 26 octobre 2023, Saint-benoit-sur-loire.

Conférence : Le chocolat dans tous ses états Jeudi 26 octobre, 15h00 Salle polyvalente Voir https://www.saintdenisdelhotel.fr/

Découvrez l’histoire du chocolat, ses différentes formes et ses nombreuses saveurs. Une conférence gustative, animée par Jean-François Raffestin. Sur inscription.

Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 83 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintdenisdelhotel.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « relaissocial.sdh@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

FMACEN045V50BANW

pixabay