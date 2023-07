45e Salon d’art d’automne à Bonny-sur-Loire Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire 45e Salon d’art d’automne à Bonny-sur-Loire Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire, 21 octobre 2023, Saint-benoit-sur-loire. 45e Salon d’art d’automne à Bonny-sur-Loire 21 octobre – 1 novembre Salle polyvalente Le salon d’art d’automne à Bonny-sur-Loire se tiendra du 21 octobre au 1er novembre, salle polyvalente. L’invité d’honneur, cette année, est Sergiu RUSU. D’origine Moldave, cet artiste établi en France depuis 1997 a choisi le Loiret (Varennes Changy) pour poser son atelier. Sa peinture, principalement de la peinture à l’huile, est très colorée, tantôt douce, tantôt franche et ne laisse personne indifférent. Entrée libre. Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 29 59 09 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondepays@bonnysurloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

SERGIU RUSU

