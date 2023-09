Conférence : La gestion du tri Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire Conférence : La gestion du tri Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire, 18 octobre 2023, Saint-benoit-sur-loire. Conférence : La gestion du tri Mercredi 18 octobre, 10h00 Salle polyvalente Voir https://www.saintdenisdelhotel.fr/ Connaître et reconnaître les différentes catégories de produits de notre quotidien recyclables. Une conférence animée par le SICTOM. Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saintdenisdelhotel.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « relaissocial.sdh@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Alice Thauvin
Mairie de Saint Denis de l'Hôtel

Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire
Ville
Saint-benoit-sur-loire

