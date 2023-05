Exposition de coutures…dessins à Bonny-sur-Loire Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire Exposition de coutures…dessins à Bonny-sur-Loire Salle polyvalente, 18 juin 2023, Saint-benoit-sur-loire. Exposition de coutures…dessins à Bonny-sur-Loire Dimanche 18 juin, 14h00 Salle polyvalente Le comité des fêtes de Bonny-sur-Loire organise un après-midi de rencontres autour d’ateliers de couture, broderie, tricots mais aussi dessins le dimanche 18 juin. A cette occasion une exposition prend ainsi place salle polyvalente. Si vous désirez exposer merci de contacter le 06 11 61 19 89 ou le 06 86 24 54 53. Des conseils seront prodigués à ceux qui veulent découvrir ou apprendre. Une petite buvette est prévue sur place. Entrée libre. Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T14:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

2023-06-18T14:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A8ES pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Saint-benoit-sur-loire Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Ville Saint-benoit-sur-loire Lieu Ville Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire

Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-sur-loire/

Exposition de coutures…dessins à Bonny-sur-Loire Salle polyvalente 2023-06-18 was last modified: by Exposition de coutures…dessins à Bonny-sur-Loire Salle polyvalente Salle polyvalente 18 juin 2023 Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire

Saint-benoit-sur-loire