Marché de Noël Salle polyvalente, 10 décembre 2022, Saint-benoit-sur-loire. Marché de Noël 10 et 11 décembre Salle polyvalente Marché de Noel artisanal organisé par l’amicale bonnychonne en présence du Père Noël avec de nombreux exposants, la dégustation de vin chaud, de la restauration sur place et la tombola. Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire L’amicale bonnychonne organise le marché de Noël avec la participation de nombreux exposants. Sur place vous pourrez vous restaurer, déguster un vin chaud ou participer à la tombola. Le Père Noël sera présent ! …

2022-12-10T09:00:00+01:00

2022-12-11T17:00:00+01:00 pixabay

