Marché de Noël Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

Marché de Noël Salle polyvalente, 27 novembre 2022, Saint-benoit-sur-loire. Marché de Noël Dimanche 27 novembre, 08h00 Salle polyvalente Nombreux exposants, restauration sur place, activités pour les enfants. Visite du Père Noël de 10h à 13h. Sculpture de ballons de 15h à 17h. Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire Nombreux exposants, restauration sur place, activités pour les enfants. Visite du Père Noël de 10h à 13h. Sculpture de ballons de 15h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T08:00:00+01:00

2022-11-27T16:00:00+01:00 Pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Ville Saint-benoit-sur-loire lieuville Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire

Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-sur-loire/

Marché de Noël Salle polyvalente 2022-11-27 was last modified: by Marché de Noël Salle polyvalente Salle polyvalente 27 novembre 2022 Saint-Benoît-sur-Loire Salle polyvalente Saint-benoit-sur-loire

Saint-benoit-sur-loire