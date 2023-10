Loto pour le Rallye des Gazelles Salle polyvalente Saint-Auvent, 29 octobre 2023, Saint-Auvent.

Saint-Auvent,Haute-Vienne

Desbordes Estelle et Primeau Manon (sa coéquipière) sont deux jeunes femmes aventurières et « Turbulentes » lancées dans l’incroyable aventure du Rallye Aïcha des Gazelles et elles sollicitent votre aide. L’objectif est d’être sur la ligne de départ du rallye en avril 2024..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 19:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Desbordes Estelle and Primeau Manon (her teammate) are two adventurous and « Turbulent » young women embarking on the incredible adventure of the Rallye Aïcha des Gazelles, and they are asking for your help. Their aim is to be on the starting line of the rally in April 2024.

Desbordes Estelle y Primeau Manon (su compañera de equipo) son dos jóvenes aventureras y « Turbulentas » que se embarcan en la increíble aventura del Rallye Aïcha des Gazelles, y piden tu ayuda. Su objetivo es estar en la línea de salida del rally en abril de 2024.

Desbordes Estelle und Primeau Manon (ihre Teamkollegin) sind zwei junge, abenteuerlustige und turbulente Frauen, die sich auf das unglaubliche Abenteuer der Rallye Aïcha des Gazelles eingelassen haben und Sie um Ihre Hilfe bitten. Ihr Ziel ist es, im April 2024 an der Startlinie der Rallye zu stehen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Ouest Limousin