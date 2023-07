Conférence « L’art et le sublime dans la pensée africaine » Salle polyvalente Saint-Auvent, 23 juillet 2023, Saint-Auvent.

Saint-Auvent,Haute-Vienne

Dans le cadre des 26es Rencontres d’art contemporain du Château de Saint Auvent une conférence aura lieu le dimanche 23 juillet à partir de 16h à la salle polyvalente de Saint Auvent. La conférence sur « l’art et le sublime dans la pensée africaine » sera présentée Mr Moulinier secrétaire du MUVACAN (Musée Vivant/virtuel des Arts et des Civilisations d’Afrique à Nantes)..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Salle polyvalente

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the 26th Rencontres d’art contemporain du Château de Saint Auvent, a conference will be held on Sunday July 23rd from 4pm at the Salle polyvalente in Saint Auvent. The lecture on « l’art et le sublime dans la pensée africaine » will be presented by Mr Moulinier, secretary of MUVACAN (Musée Vivant/virtuel des Arts et des Civilisations d?Afrique à Nantes).

En el marco de los 26º Rencontres d’art contemporain du Château de Saint Auvent, se celebrará una conferencia el domingo 23 de julio a partir de las 16.00 h en la Sala polivalente de Saint Auvent. La conferencia sobre « El arte y lo sublime en el pensamiento africano » correrá a cargo del Sr. Moulinier, secretario del MUVACAN (Musée Vivant/virtuel des Arts et des Civilisations d’Afrique à Nantes).

Im Rahmen der 26. Rencontres d’art contemporain du Château de Saint Auvent findet am Sonntag, den 23. Juli ab 16 Uhr in der Mehrzweckhalle von Saint Auvent ein Vortrag statt. Der Vortrag zum Thema « Die Kunst und das Erhabene im afrikanischen Denken » wird von Herrn Moulinier, Sekretär des MUVACAN (Musée Vivant/virtuel des Arts et des Civilisations d?Afrique in Nantes), gehalten.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Ouest Limousin