Les mangeurs de mots – spectacle concert Salle polyvalente, 2 avril 2023, Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud.

Les mangeurs de mots – spectacle concert

Rue des Écoles Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Salle polyvalente Rue des Écoles

2023-04-02 15:00:00 – 2023-04-02

Salle polyvalente Rue des Écoles

Saint-Aubin-le-Cloud

79450

Saint-Aubin-le-Cloud .

D’un côté de la scène « Les mangeurs de mots » : trois artistes accompagnés d’un accordéon, d’un steeldrum, d’une contrebasse et de leur voix mettent en lumière le goût des mots : leurs saveurs, leurs musiques, leurs poésies… Les trois musiciens-conteurs avalent des mots, dégustent des paroles, mélangent des phonèmes. Un conte musical pour tous les âges qui invite le public à se questionner sur son rapport à la langue et aux mots.

De l’autre côté, 70 élèves et professeurs de l’école de musique interprètent des compositions originales du spectacle des mangeurs de mots. Les élèves, du plus petit au plus grand et leurs professeurs, jouent du piano, du violon, de la flûte, de l’accordéon, du steeldrum, des percussions ou chantent, … Cet orchestre éphémère autant qu’insolite, créé pour l’occasion, accompagne les 3 artistes-conteurs.

Spectacle tout public – entrée : 5€ (gratuit – 12ans)

D’un côté de la scène « Les mangeurs de mots » : trois artistes accompagnés d’un accordéon, d’un steeldrum, d’une contrebasse et de leur voix mettent en lumière le goût des mots : leurs saveurs, leurs musiques, leurs poésies… Les trois musiciens-conteurs avalent des mots, dégustent des paroles, mélangent des phonèmes. Un conte musical pour tous les âges qui invite le public à se questionner sur son rapport à la langue et aux mots.

De l’autre côté, 70 élèves et professeurs de l’école de musique interprètent des compositions originales du spectacle des mangeurs de mots. Les élèves, du plus petit au plus grand et leurs professeurs, jouent du piano, du violon, de la flûte, de l’accordéon, du steeldrum, des percussions ou chantent, … Cet orchestre éphémère autant qu’insolite, créé pour l’occasion, accompagne les 3 artistes-conteurs.

Spectacle tout public – entrée : 5€ (gratuit – 12ans)

+33 5 49 63 16 18

Concert spectacle les mangeurs de mots

Salle polyvalente Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud

dernière mise à jour : 2023-03-23 par