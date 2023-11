Les troubles « DYS », mieux les comprendre pour accompagner et vivre avec Salle polyvalente Saint-Aubin-d’Aubigné Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Aubin-d'Aubigné Les troubles « DYS », mieux les comprendre pour accompagner et vivre avec Salle polyvalente Saint-Aubin-d’Aubigné, 21 novembre 2023, Saint-Aubin-d'Aubigné. Les troubles « DYS », mieux les comprendre pour accompagner et vivre avec Mardi 21 novembre, 20h00 Salle polyvalente Les « DYS » font partie des Troubles neurodéveloppementaux. Ils apparaissent durant le développement de l’enfance. Selon les études menées, 7 millions de Français seraient porteurs d’un trouble DYS (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie…). La prise en compte de ces DYS concerne la santé publique et plus largement la société. Moment de rencontre et d’échange avec des professionnels (médecin pédopsychiatre, orthophoniste, intervenante EMR 35, enseignante spécialisée), cette rencontre sera l’occasion d’aborder toutes les questions relatives aux troubles DYS, d’apporter son lot d’informations, de réponses à nos interrogations, de conseils…  Qu’est-ce qu’un trouble DYS ? Comment se traduit-il ?  Quels sont les différents types de DYS ? Quels sont les plus fréquents ?  Quelle est la proportion de la population française porteuse de troubles DYS ? Est-ce en augmentation ?  Quelles sont les causes de ces troubles ?  Comment les reconnait-on ?  Comment sont-ils diagnostiqués ?  Quels sont les professionnels qui interviennent auprès des DYS ?  Quelle prise en charge (thérapeutique, comportementale, sociale…) pour les DYS ?  Quelles sont les répercussions des troubles DYS pour les personnes porteuses ?  Les troubles DYS sont-ils considérés/reconnus comme un handicap ?… … Autant de questions que l’on peut se poser. Alors n’hésitez pas à venir à cette soirée et à en parler autour de vous ! Salle polyvalente bd du Stade – Saint Aubin d’Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

