Exposition de peintures et concert de jazz Salle Polyvalente Saint-Arnoult, 16 décembre 2023 14:00, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult,Calvados

Exposition de peintures présentée par l’association « Les Amis de Françoise », qui regroupe 25 peintres amateurs de la commune de Saint-Arnoult, suivie à 18h30 d’un concert du professeur de musique Marek Deptuch et ses musiciens qui reprendront les grands standards du jazz..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Salle Polyvalente

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



Painting exhibition presented by « Les Amis de Françoise », an association of 25 amateur painters from the Saint-Arnoult commune, followed at 6:30pm by a concert by music teacher Marek Deptuch and his musicians, covering the great jazz standards.

Exposición de cuadros presentada por la asociación « Les Amis de Françoise », que reúne a 25 pintores aficionados del municipio de Saint-Arnoult, seguida a las 18.30 h de un concierto del profesor de música Marek Deptuch y sus músicos, que versionarán los grandes estándares del jazz.

Gemäldeausstellung, präsentiert vom Verein « Les Amis de Françoise », dem 25 Amateurmaler aus der Gemeinde Saint-Arnoult angehören. Um 18:30 Uhr folgt ein Konzert des Musiklehrers Marek Deptuch und seiner Musiker, die große Jazz-Standards aufgreifen.

