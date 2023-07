L’été des 6-12 ans : atelier Kaplas autour du train Salle polyvalente Saint Antoine Royères, 27 juillet 2023, Royères.

Royères,Haute-Vienne

Découvre les chemins de fer en t’amusant à construire trains, bâtiments et voies de circulation grâce à la magie des kaplas !

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable pendant l’animation. Réservation obligatoire (places limitées) du lundi au vendredi au 05.55.69.57.60.

Le Pays d’art et d’histoire prépare une exposition sur les chemins de fer, et recherche tout document, témoignage ou information lié au train et à l’ancien tramway départemental sur les 34 communes du Pays Monts et Barrages. Contact : 05 55 69 57 60.

Infos : https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 17:00:00. EUR.

Salle polyvalente Saint Antoine

Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the railroads by building trains, buildings and tracks using the magic of kaplas!

Children must be accompanied by a responsible adult during the activity. Reservations required (places are limited), Monday to Friday, 05.55.69.57.60.

The Pays d?art et d?histoire is preparing an exhibition on the railroads, and is looking for any document, testimony or information relating to the train and the former departmental tramway in the 34 communes of the Pays Monts et Barrages. Contact: 05 55 69 57 60.

Information: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

Descubre el ferrocarril y diviértete construyendo trenes, edificios y vías con la magia de las kaplas

Los niños deben ir acompañados de un adulto responsable durante la actividad. Imprescindible reservar (plazas limitadas) de lunes a viernes en el 05.55.69.57.60.

El Pays d’art et d’histoire está preparando una exposición sobre el ferrocarril y busca cualquier documento, relato o información relacionados con el tren y el antiguo tranvía departamental en los 34 municipios del Pays Monts et Barrages. Contacto: 05 55 69 57 60.

Información: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

Entdecke die Eisenbahn und baue mithilfe von Kaplas Züge, Gebäude und Gleise!

Die Kinder müssen während der Animation von einem verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden. Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze) von Montag bis Freitag unter 05.55.69.57.60.

Das Pays d’art et d’histoire bereitet eine Ausstellung über Eisenbahnen vor und sucht in den 34 Gemeinden des Pays Monts et Barrages alle Dokumente, Zeugnisse oder Informationen, die mit dem Zug und der ehemaligen Straßenbahn des Departements in Verbindung stehen. Kontakt: 05 55 69 57 60.

Infos: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

