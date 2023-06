Marche gourmande Salle polyvalente Saint-André-sur-Sèvre, 24 juin 2023, Saint-André-sur-Sèvre.

Saint-André-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

La société de chasse de St André sur Sèvre organise une marche gourmande de 10 km avec 5 étapes gourmandes.

Réservations du 01 au 20 juin..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Salle polyvalente

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The St André sur Sèvre hunting club is organizing a 10 km gourmet walk with 5 gourmet stages.

Bookings from June 01 to 20.

La asociación de cazadores de St André sur Sèvre organiza un paseo gastronómico de 10 km con 5 paradas gastronómicas.

Reservas del 01 al 20 de junio.

Die Jagdgesellschaft von St André sur Sèvre organisiert eine 10 km lange Gourmetwanderung mit 5 Gourmet-Etappen.

Reservierungen vom 01. bis 20. Juni.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Bocage Bressuirais