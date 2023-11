Soirée garbure organisée par l’ACCA de Saint-André-et-Appelles Salle polyvalente Saint-André-et-Appelles, 18 novembre 2023, Saint-André-et-Appelles.

Saint-André-et-Appelles,Gironde

Soirée garbure organisée par l’ACCA de Saint-André-et-Appelles à la salle polyvalente à 19h30.

Pensez à porter vos couverts!

Réservations avant le 13 Novembre..

Salle polyvalente

Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Garbure evening organized by the Saint-André-et-Appelles ACCA at the salle polyvalente at 7:30pm.

Remember to bring your cutlery!

Reservations by November 13.

Velada Garbure organizada por la ACCA de Saint-André-et-Appelles en la Sala Polivalente a las 19.30 horas.

No olvide traer los cubiertos

Reservas antes del 13 de noviembre.

Die ACCA von Saint-André-et-Appelles organisiert einen Garbure-Abend um 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Reservierungen bitte bis zum 13. November.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT du Pays Foyen