Toutes les choses géniales Salle Polyvalente Sainghin-en-Mélantois Catégories d’évènement: Nord

Sainghin-en-Mélantois

Toutes les choses géniales Salle Polyvalente, 28 janvier 2023, Sainghin-en-Mélantois. Toutes les choses géniales Samedi 28 janvier 2023, 20h00 Salle Polyvalente

5€ / gratuit pour les -15 ans

Proposé par la rose des vents Salle Polyvalente 6 Rue du Stade, 59262 Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France Toutes les choses géniales prennent la forme d’une liste : «1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de re- garder la télé…». En somme, et du point de vue d’un enfant, ce qui donne du sel à l’existence. Mais derrière cette légèreté se cache un sujet sérieux. Un garçon de sept ans est confronté à la dépression de sa mère et lui énumère « ce qui vaut la peine de vivre ». Devenu un homme, il se remémore ses mots candides face aux maux de l’adulte. De ce texte poignant, Arnaud Anckaert a tiré une pièce lumineuse. Remarquable de justesse et de délicatesse, le comédien Didier Cousin nous offre ici une ode à la vie en forme de one-man- show participatif. Textes : Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe)

Traduction : Ronan Mancec

Mise en scène : Arnaud Anckaert

Avec : Didier Cousin

–

Durée : 1 h

À partir de : 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:00:00+01:00

2023-01-28T21:00:00+01:00 Simon Gosselin

Détails Catégories d’évènement: Nord, Sainghin-en-Mélantois Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse 6 Rue du Stade, 59262 Sainghin-en-Mélantois Ville Sainghin-en-Mélantois Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Salle Polyvalente Sainghin-en-Mélantois Departement Nord

Salle Polyvalente Sainghin-en-Mélantois Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainghin-en-melantois/

Toutes les choses géniales Salle Polyvalente 2023-01-28 was last modified: by Toutes les choses géniales Salle Polyvalente Salle Polyvalente 28 janvier 2023 Sainghin-en-Mélantois Salle Polyvalente Sainghin-en-Mélantois

Sainghin-en-Mélantois Nord