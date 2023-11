CONFÉRENCE SUR LES HUILES ESSENTIELLES salle polyvalente – rue des roses Plaine-de-Walsch, 1 décembre 2023, Plaine-de-Walsch.

Plaine-de-Walsch,Moselle

Le club de l’amitié organise une conférence sur le thème : Huiles essentielles, fabrication, vertus, dangers. L’intervenant est Dany Egloff, aromathérapeute.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 19:30:00 fin : 2023-12-01 21:30:00. 0 EUR.

salle polyvalente – rue des roses

Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est



The Club de l’amitié is organizing a conference on the theme of essential oils, their production, virtues and dangers. The speaker is Dany Egloff, aromatherapist.

El Club de l’amitié organiza una conferencia sobre el tema de los aceites esenciales, su producción, virtudes y peligros. El ponente es Dany Egloff, aromaterapeuta.

Der Club de l’amitié organisiert einen Vortrag zum Thema: Ätherische Öle, Herstellung, Tugenden, Gefahren. Der Referent ist Dany Egloff, Aromatherapeut.

Mise à jour le 2023-11-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG