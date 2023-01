Conférence Projection/débat : Les lanceurs d’alerte de la Loire Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau Catégorie d’Évènement: Jargeau

Découvrez les Lanceurs d’alerte de la Loire Salle polyvalente, rue de l’Echo Salle polyvalente, rue de l’Echo, Boulevard Carnot, Jargeau Jargeau Projection et débat avec Catherine BOISNEAU, enseignante chercheuse à Polytech Tours, témoin du film

“Claude Rives, grand photographe sous-marin , plonge dans les fonds de la Loire pour y observer l’évolution de la faune et la flore. A la remontée, les pêcheurs constatent avec lui l’alarmante transformation de ce vaste territoire d’eau qui est le leur.”

Observateurs, témoins, inquiets ou curieux de Loire, ce film vous informera sur l’état actuel du fleuve, à travers les regards et les témoignages de ceux qui le connaissent intimement.

