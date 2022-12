Salon de la Bande dessinée Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Salon de la Bande dessinée
11 et 12 novembre 2023
Salle polyvalente, rue de l'Echo
Jargeau

Huit auteurs seront au rendez-vous lors de ce salon de la BD :

Francesca Marinelli, Quentin Rigaud, Bruno Martineau, Pierre Champion, Salaheddine Basti, Stanislas Gros, Fabrice Lebeault, Ambroise Creich.

Dates et horaires :

2023-11-11T09:00:00+01:00

2023-11-12T17:00:00+01:00

Lieu: Salle polyvalente, rue de l'Echo
Adresse: Boulevard Carnot, Jargeau

