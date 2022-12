Soirée J’Danse Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Soirée J’Danse Salle polyvalente, rue de l’Echo, 10 février 2023, Jargeau. Soirée J’Danse 10 février – 17 novembre 2023, les vendredis Salle polyvalente, rue de l’Echo Venez danser à Jargeau : rock, salsa, bachata, west coast, swing… Soirée ouverte à tous Salle polyvalente, rue de l’Echo Salle polyvalente, rue de l’Echo, Boulevard Carnot, Jargeau Jargeau Venez danser à Jargeau : rock, salsa, bachata, west coast, swing… Soirée ouverte à tous. Collation et boissons gratuites

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-11-17T22:00:00+01:00 pixabay

