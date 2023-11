Marché de Noël – Royère de Vassivière salle polyvalente Royère-de-Vassivière, 3 décembre 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Marché de Noël couvert, dimanche 3 décembre, 10h-18h, salle polyvalente à Royère de Vassivière

Au programme: de nombreux exposants, producteurs et artisans locaux, buvette et restauration sur place et à emporter, des animations dans la convivialité et la bonne humeur

Soyez les bienvenus !

Un évènement de l’association Les p’tits Marcels ( Marcelle Lechapt) avec le soutien de la Mairie de Royère de Vassivière.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

salle polyvalente

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Covered Christmas Market, Sunday December 3, 10am-6pm, salle polyvalente, Royère de Vassivière

On the program: numerous exhibitors, local producers and craftsmen, refreshments and take-away and on-site catering, entertainment in a friendly, good-humored atmosphere

We look forward to welcoming you!

An event organized by the association Les p’tits Marcels (Marcelle Lechapt) with the support of the Mairie de Royère de Vassivière

Mercado cubierto de Navidad, domingo 3 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h, sala polivalente, Royère de Vassivière

En el programa: numerosos expositores, productores y artesanos locales, puestos de refrescos y comida para llevar, animaciones y diversión

¡Le esperamos!

Evento organizado por la asociación Les p’tits Marcels (Marcelle Lechapt) con el apoyo del ayuntamiento de Royère de Vassivière

Überdachter Weihnachtsmarkt, Sonntag, 3. Dezember, 10-18 Uhr, Mehrzweckhalle in Royère de Vassivière

Auf dem Programm: zahlreiche Aussteller, lokale Produzenten und Kunsthandwerker, Getränke und Speisen vor Ort und zum Mitnehmen, Animationen in geselliger Runde und guter Laune

Seien Sie herzlich willkommen!

Eine Veranstaltung des Vereins Les p’tits Marcels (Marcelle Lechapt) mit der Unterstützung der Gemeinde Royère de Vassivière

Mise à jour le 2023-11-16 par Creuse Tourisme