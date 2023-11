Spectacle Cousumain – Cie Bal – Jeanne Mordoj Salle Polyvalente Rouvres, 1 décembre 2023, Rouvres.

Spectacle Cousumain – Cie Bal – Jeanne Mordoj Vendredi 1 décembre, 19h00 Salle Polyvalente GRATUIT, réservation obligatoire

L’association CirquÉvolution, en partenariat avec l’Agglomération Roissy Pays de France et la ville de Rouvres, vous invite à découvrir le spectacle de cirque Cousumain, de la Cie Bal – Jeanne Mordoj. À partir de 3 ans.

Espièglerie, douceur et rêverie sont au coeur de ce duo d’acrobatie et de jonglage bâti comme un grand jeu de construction. Dans ce tandem imaginé par Jeanne Mordoj, on retrouve les sensations intenses et les émotions propres aux arts de la piste. Le vertige, le frisson et la jubilation s’entrelacent pour former comme un concentré de cirque à l’échelle des tout-petits.

RDV le vendredi 1er décembre à 19h, à Rouvres à la Salle Polyvalente – 9 Rue des Écoles – 77 230.

Salle Polyvalente 9 Rue des Écoles Rouvres Rouvres 77230 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bducrocq@rouvres77.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:00:00+01:00

culture spectacle