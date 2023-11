Je suis tous les dieux / Spectacle de danse / chorégraphie Marion Carriau – Par les villages, itinérance en Pays de France à Rouvres Salle Polyvalente Rouvres Catégories d’Évènement: Rouvres

Seine-et-Marne Je suis tous les dieux / Spectacle de danse / chorégraphie Marion Carriau – Par les villages, itinérance en Pays de France à Rouvres Salle Polyvalente Rouvres, 29 novembre 2023, Rouvres. Je suis tous les dieux / Spectacle de danse / chorégraphie Marion Carriau – Par les villages, itinérance en Pays de France à Rouvres Mercredi 29 novembre, 17h00 Salle Polyvalente GRATUIT, réservation obligatoire L’association Espace Germinal, en partenariat avec Roissy Pays de France et la ville de Rouvres vous invite à découvrir le spectacle de danse « Je suis tous les dieux », à partir de 6 ans. Au fil de ses métamorphoses, Marion Carriau laisse apparaitre des personnages magiques et des figures sacrées. Elle explore des gestuelles fines qui nous emmènent la nuit, dans une forêt, à la rencontre de traditions indiennes du bout du monde. Elle pratique ici deux langages chorégraphiques qu’elle croise avec élégance : la danse contemporaine et le bharata natyam, danse traditionnelle indienne, qui incarne encore aujourd’hui l’image d’une danse originale, dont l’étrangeté renforce le mystère. RDV le mercredi 29 novembre à 17h, à la Salle Polyvalente, 9 Rue des Écoles, 77 230, Rouvres. Salle Polyvalente 9 Rue des Écoles Rouvres Rouvres 77230 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bducrocq@rouvres77.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T17:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00

2023-11-29T17:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00 danse spectacle ©Léa Mercier Détails Catégories d’Évènement: Rouvres, Seine-et-Marne Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse 9 Rue des Écoles Rouvres Ville Rouvres Departement Seine-et-Marne Age min 6 Age max 103 Lieu Ville Salle Polyvalente Rouvres latitude longitude 49.062208;2.716328

Salle Polyvalente Rouvres Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouvres/