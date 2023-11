Marché de Noël à Rougnat Salle polyvalente Rougnat, 10 décembre 2023, Rougnat.

Rougnat,Creuse

Marché de Noël à ROUGNAT à la salle polyvalente

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2022 – 10h à 17h

Buvette et possibilité de se restaurer sur place!.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Salle polyvalente

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in ROUGNAT at the salle polyvalente

SUNDAY DECEMBER 10, 2022 – 10am to 5pm

Refreshments and food available on site!

Mercado de Navidad en ROUGNAT en la Sala Polivalente

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2022 – de 10h a 17h

¡Refrescos y comida disponibles in situ!

Weihnachtsmarkt in ROUGNAT in der Mehrzweckhalle

SONNTAG, 10. DEZEMBER 2022 – 10h bis 17h

Getränke und Essen vor Ort!

Mise à jour le 2023-11-07 par Creuse Tourisme