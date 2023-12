Téléthon Rougnat Salle Polyvalente Rougnat, 9 décembre 2023 13:30, Rougnat.

Rougnat,Creuse

Venez marcher en soutien au TÉLÉTHON

Traversée du château de Château-Bodeau et visite du Moulin de la Bussière!

Départ à 13h30 à la Salle Polyvalente

Randonnée de 13 km à 4€.

Salle Polyvalente

Come and walk in support of TELETHON

Cross the Château de Château-Bodeau and visit the Moulin de la Bussière!

Departure at 1.30pm from the Salle Polyvalente

13 km walk at 4?

Ven y camina en apoyo de TELETHON

¡Atraviese el castillo de Château-Bodeau y visite el Moulin de la Bussière!

Salida a las 13:30 de la Sala Polivalente

Caminata de 13 km a las 4?

Gehen Sie zur Unterstützung des TELETHON zu Fuß

Durchqueren Sie das Schloss Château-Bodeau und besuchen Sie die Moulin de la Bussière!

Start um 13:30 Uhr an der Salle Polyvalente

Wanderung von 13 km bis 4?

Mise à jour le 2023-12-05 par Marche et Combraille en Aquitaine