Saison Culturelle > Spectacle « Et si tu danses » Salle polyvalente Romagny Fontenay, 21 janvier 2024, Romagny Fontenay.

Romagny Fontenay,Manche

Danse

Marion Lévy – Compagnie Didascalie

Ce seul en scène est un spectacle intéractif à mi-chemin entre le théâtre et la danse, sur les traces du conte du Petit Poucet. Ce très beau texte de Mariette Navarro, dramaturge, poétesse et autrice pour différents théâtres et compagnies, associé à la chorégraphie de Marion Lévy, place le spectateur au coeur de ses créations et invite à une belle

échappée, forte de ces deux complicités.

Poucet a grandi, celui qui semait des cailloux pour retrouver le chemin de sa maison est devenu ramasseur de pierres. En arrivant sur scène, il se rappelle que c’est là que tout a commencé.

Au fur et à mesure du récit et aidé de jeunes spectateurs, il danse sur le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies.

Mêlant danse classique et contemporaine, avec une agilité et un bonheur manifestes, le danseur invite peu à peu le public à entrer dans la ronde. Les enfants proposent un mouvement que l’artiste intègre à sa chorégraphie pour inventer ensemble et petit à petit le chemin de leur propre danse.

A partir de 4 ans.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-01-21 11:00:00 fin : 2024-01-21 . .

Salle polyvalente

Romagny Fontenay 50140 Manche Normandie



Dance

Marion Lévy – Compagnie Didascalie

This one-woman show is an interactive performance halfway between theater and dance, following in the footsteps of the Little Thumb tale. This beautiful text by Mariette Navarro, playwright, poet and author for various theaters and companies, combined with Marion Lévy’s choreography, places the spectator at the heart of her creations and invites us to a beautiful escape

escape, strengthened by these two complicities.

Poucet, who used to sow pebbles to find his way home, has grown up to become a stone collector. When he arrives on stage, he remembers that this is where it all began.

As the story unfolds, with the help of young spectators, he dances along the path of his memories, his fears and his joys.

Mixing classical and contemporary dance, with obvious agility and joy, the dancer gradually invites the audience to join in. The children propose a movement, which the artist integrates into his choreography, to invent together, little by little, the path of their own dance.

For ages 4 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Danza

Marion Lévy – Compañía Didascalie

Este espectáculo unipersonal es una representación interactiva a medio camino entre el teatro y la danza, que sigue los pasos del cuento de Pulgarcito. Este bello texto de Mariette Navarro, dramaturga, poeta y autora para diversos teatros y compañías, combinado con la coreografía de Marion Lévy, sitúa al espectador en el corazón de sus creaciones y nos invita a una bella evasión, reforzada por estos dos cómplices

una hermosa evasión, reforzada por estas dos complicidades.

Poucet ha crecido, y el hombre que solía sembrar guijarros para encontrar el camino a casa se ha convertido en un coleccionista de piedras. Cuando llega al escenario, recuerda que aquí es donde empezó todo.

A medida que se desarrolla la historia, con la ayuda de los jóvenes espectadores, baila a través de sus recuerdos, sus miedos y sus alegrías.

Mezclando danza clásica y contemporánea, con evidente agilidad y alegría, el bailarín invita poco a poco al público a unirse a él. Los niños proponen un movimiento que el artista incorpora a su coreografía, para que juntos inventen poco a poco el camino de su propia danza.

A partir de 4 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Tanz

Marion Lévy – Compagnie Didascalie

Dieses Solo ist ein interaktives Schauspiel zwischen Theater und Tanz, das auf den Spuren des Märchens vom kleinen Däumling wandelt. Dieser sehr schöne Text von Mariette Navarro, Dramaturgin, Dichterin und Autorin für verschiedene Theater und Kompanien, verbunden mit der Choreografie von Marion Lévy, stellt den Zuschauer in den Mittelpunkt ihrer Kreationen und lädt zu einer schönen

flucht ein, die durch diese beiden Komplizenschaften gestärkt wird.

Poucet ist erwachsen geworden, der Mann, der Kieselsteine säte, um den Weg zu seinem Haus zu finden, ist zum Steinsammler geworden. Als er auf die Bühne kommt, erinnert er sich daran, dass hier alles begonnen hat.

Im Laufe der Erzählung und mit Hilfe von jungen Zuschauern tanzt er auf dem Weg seiner Erinnerungen, seiner Ängste und seiner Freuden.

Mit einer Mischung aus klassischem und zeitgenössischem Tanz, mit offensichtlicher Beweglichkeit und Freude lädt der Tänzer das Publikum nach und nach dazu ein, in die Runde einzutreten. Die Kinder schlagen eine Bewegung vor, die der Künstler in seine Choreografie integriert, um gemeinsam und nach und nach den Weg ihres eigenen Tanzes zu erfinden.

Ab 4 Jahren.

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

