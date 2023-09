Conférence sur la performance énergétique des logements salle polyvalente Rochegude, 15 novembre 2023, Rochegude.

Rochegude,Drôme

En partenariat avec l’association CEDER, la communauté de communes Drôme Sud Provence organise une réunion publique, gratuite et ouverte à tous sur la performance énergétique des logements.

2023-11-15 18:30:00 fin : 2023-11-15 . .

salle polyvalente

Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the CEDER association, the communauté de communes Drôme Sud Provence is organizing a public meeting, free and open to all, on the energy performance of housing

En colaboración con la asociación CEDER, la Mancomunidad de Municipios de Drôme Sud Provence organiza un encuentro público, gratuito y abierto a todos, sobre el rendimiento energético de las viviendas

In Partnerschaft mit dem Verein CEDER organisiert die Communauté de communes Drôme Sud Provence eine öffentliche, kostenlose und für alle offene Veranstaltung über die Energieeffizienz von Wohnungen

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence