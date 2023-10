Concours de coinche salle polyvalente Riotord, 24 octobre 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

Organisé par le club de l’amitié, concours de coinche à la mêlée.

Inscription de 14h à 15h

8€

Tous les joueurs seront primés.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

salle polyvalente

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Club de l’Amitié, coinche scramble competition.

Registration from 2 pm to 3 pm

8?

All players will be rewarded

Organizado por el Club de l’Amitié, competición de coinche scramble.

Inscripción de 14:00 a 15:00

8?

Se entregarán premios a todos los jugadores

Organisiert vom Club de l’amitié, Coinche-Wettbewerb à la mêlée.

Anmeldung von 14h bis 15h

8?

Alle Spieler werden prämiert

