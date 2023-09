SAISON CULTURELLE – Catch d’impro ! salle polyvalente Riotord, 14 octobre 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

2 équipes de 2 catcheurs improvisateurs s’affrontent dans un combat théâtral sans merci à coups de bons mots et de répartie, le tout orchestré par un arbitre impitoyable et facétieux qui donne le rythme..

2023-10-14

salle polyvalente

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



2 teams of 2 improvising wrestlers face off in a merciless theatrical battle of words and repartee, orchestrated by a ruthless, facetious referee who sets the pace.

2 equipos de 2 luchadores improvisados se enfrentan en una despiadada batalla teatral de palabras y réplicas, orquestada por un árbitro despiadado y jocoso que marca el ritmo.

zwei Teams von je zwei improvisierenden Wrestlern treten in einem gnadenlosen Theaterkampf gegeneinander an, der von einem gnadenlosen und schelmischen Schiedsrichter inszeniert wird, der den Rhythmus vorgibt.

Mise à jour le 2023-09-22