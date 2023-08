Concours de coinche salle polyvalente Riotord, 16 septembre 2023, Riotord.

Riotord,Haute-Loire

organisé par les anciens sapeurs pompiers. Concours ouvert à tous. Inscription de 14h à 15h

8€ par personnes

tous les joueurs seront primés

sur place boissons et gâteaux.

salle polyvalente

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



organized by the former firefighters. Competition open to all. Registration from 2 pm to 3 pm

8? per person

all players receive prizes

drinks and cakes on site

organizado por el antiguo cuerpo de bomberos. Concurso abierto a todos. Inscripción de 14:00 a 15:00

8? por persona

todos los jugadores serán recompensados

bebidas y pasteles in situ

organisiert von den ehemaligen Feuerwehrleuten. Wettbewerb für alle offen. Anmeldung von 14h bis 15h

8? pro Person

alle Spieler werden prämiert

getränke und Kuchen vor Ort

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon