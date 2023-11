Concours de belote Salle polyvalente Réne Rochegue Ozon Catégories d’Évènement: Ardèche

Ozon Concours de belote Salle polyvalente Réne Rochegue Ozon, 16 décembre 2023, Ozon. Ozon,Ardèche Concours de belote organisé par les conscrits d’Ozon..

Salle polyvalente Réne Rochegue le village

Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Belote competition organized by the Ozon conscripts. Concurso de belote organizado por los reclutas de Ozon. Belote-Wettbewerb, organisiert von den Conscrits d’Ozon. Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Ozon Autres Lieu Salle polyvalente Réne Rochegue Adresse Salle polyvalente Réne Rochegue le village Ville Ozon Departement Ardèche Lieu Ville Salle polyvalente Réne Rochegue Ozon latitude longitude 45.170181;4.77152

