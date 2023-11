Marché de Noël Salle polyvalente Réne Rochegue Ozon, 3 décembre 2023, Ozon.

Ozon,Ardèche

Marché de Noël où seront réunis différents artisans, créateurs et producteurs locaux pour vos achats de fin d’année..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle polyvalente Réne Rochegue

Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market where different craftsmen, creators and local producers will be gathered for your end of year purchases.

Un mercado navideño que reúne a artesanos, diseñadores y productores locales para sus compras de fin de año.

Weihnachtsmarkt, auf dem verschiedene Kunsthandwerker, Designer und lokale Produzenten für Ihre Einkäufe zum Jahresende versammelt sind.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche