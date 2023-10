Soirée folk salle polyvalente Rebréchien, 11 novembre 2023, Rebréchien.

Soirée folk 11 et 12 novembre salle polyvalente tarif unique 10€ ; gratuit pour les moins de 12 ans

That’s All Folk ! a le plaisir de vous inviter à son prochain bal folk

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023

à 21h à la salle polyvalente de Rebréchien (45)

avec 2 groupes au répertoire « généraliste » :

Ce groupe est né de l’envie commune de proposer un répertoire à danser « trad » sur des compositions et textes originaux. On y danse Mazurka, Cercles, Scottish, Chapelloises, Valses…

Est-ce du Trad ? Du néo-trad ? De la chanson française ? Des musiques du monde ? C’est un peu tout cela, avec les influences de chacun et le soin particulier apporté pour la composition, les arrangements musicaux et l’écriture des textes.

Notre groupe propose un répertoire de danses variées : des danses « incontournables » classiques (scottish, valses, bourrées, Bretagne, Poitou…) aux danses moins courantes (Roumanie, Serbie, Israël, scottishes et valses impaires, congos de Captieux, mixers, …).

Leur crédo, c’est le plaisir des danseurs par le choix des mélodies, le respect du rythme de la danse (les musiciens sont eux-mêmes danseurs) !

Habitants de Rebréchien et des alentours, vous êtes intéressés mais vous ne connaissez pas le folk ? Pas d’inquiétude ! Une initiation gratuite aux danses est proposée de 18h à 19h.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour passer une soirée conviviale autour de la chanson, la musique et de la danse. :-)

—————————————————————————————

Tarif unique : 10€ ; gratuit pour les -12 ans.

Ouverture des caisses à 20h45 ; Buvette (boissons et petite restauration).

Contact / Infos : contact@thatsallfolk.com.

Amateurs de chansons à texte, musiques originales ou traditionnelles, danses folk ou simples curieux, au plaisir de vous accueillir !

salle polyvalente Rue Marguerite de Guitaut, Rebréchien Rebréchien 45470 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T18:00:00+01:00 – 2023-11-11T23:59:00+01:00

2023-11-12T00:00:00+01:00 – 2023-11-12T01:30:00+01:00

That’s All Folk !