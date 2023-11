Marché de Noël de Réaup Salle polyvalente Réaup-Lisse, 10 décembre 2023, Réaup-Lisse.

Réaup-Lisse,Lot-et-Garonne

Venez vivre la magie de Noël à Réaup-Lisse ! Pour les enfants à partir de 8 ans, initiation « fabrique ta lingette » et pour tous les enfants « fabrication de décors pour le sapin de Noël »..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Salle polyvalente

Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the magic of Christmas in Réaup-Lisse! For children from 8 years old, initiation « make your own wipe » and for all children « make decorations for the Christmas tree ».

Venga a vivir la magia de la Navidad en Réaup-Lisse Para los niños a partir de 8 años, iniciación « haz tu propia toallita » y para todos los niños « haz adornos para el árbol de Navidad ».

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Réaup-Lisse! Für Kinder ab 8 Jahren Einführung « fabrique ta lingette » und für alle Kinder « fabrication de décorations pour le sapin de Noël » (Schmuck für den Weihnachtsbaum herstellen).

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de l’Albret