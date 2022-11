bal d’automne au causse Méjan Salle polyvalente, RD 16, Mas-Saint-Chély (48)

avec Lunaria Salle polyvalente, RD 16, Mas-Saint-Chély (48) Mas de Val, 48210 Mas-Saint-Chély Salle polyvalente, RD 16, 48210 Mas-Saint-Chély, France [{« link »: « https://lunaria.thymbal.fr/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39285 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’Association Méjan vous invite à son bal: 18h30: Atelier danse de base 19h30: Repas partagé Amenez un plat et une bouteille, ainsi que tous vos couverts, assiettes, verres, serviettes, etc… 20h3O: Bal avec le groupe Lunaria 23h30: Boeuf avis aux publiques, venez avec vos instruments de musique, et vos inspirations, afin de prolonger la soirée pour le plaisir de tous… 5 € pour les adultes + chapeau pour les artistes Gratuit pour les enfants de -12 ans Possibilité de camper à proximité immédiate de la salle https://lunaria.thymbal.fr/ source : événement bal d’automne au causse Méjan publié sur AgendaTrad

